La hermana del presunto asesino de Granada sufre un ataque de ansiedad: "No quiero más sangre. Pido paz"

Paco Ballesta comienza la entrevista explicando que se encuentran en otra vivienda para hacer la entrevista para evitar que pueda descubrirse dónde se encuentra. Primero, el reportero pregunta cómo está a una de las hermanas: “Yo pido que no haya más sangre, llevamos sufriendo mucho y no queremos más, yo pido perdón a las familias, pido perdón en nombre de mi hermana, de mi padre, de mi hermano... Lo ha hecho forzadamente porque se sentía muy vigilado, observado y de verdad que pido perdón porque este dolor lo hemos pasado y lo entiendo, que haya paz y no más sangre”.