Los operativos policiales en El Salvador para detener a los pandilleros: calles muy peligrosas, armas y el escondite de los familiares

Una vecina del barrio comentaba que “Tenían que pasarles su mensualidad, si no los mataban. Les exigían dinero y si no lo dabas había consecuencias. Hubo tantos muertos…tantos jóvenes a los que les truncaron la vida". Además la vecina emocionada explicaba que “perder gente que uno conoció, que uno creció y ver que unos tomaron el camino que no era correcto…duele”.