Javier Merino, expareja de Mar Flores, apoya a Carlo Costanzia: "La relación con su madre no siempre ha sido buena"

El periodista comienza explicando cómo salió el tema sobre su hijastro con Javier Merino: “Tuve una conversación bastante larga con él, le agradezco que me atendiera tan amablemente porque además le pude hacer todas las preguntas que quise y me respondió con total sinceridad”.

Una charla muy sincera donde Javier Merino se abrió como nunca al hablar sobre el hijo de Mar Flores: "Me dice que sigue manteniendo relación con Carlo hijo, pero no es una relación tan cercana como cuando estaba con su madre, ahora es una relación más intermitente porque además él también es ahora mayor, tiene su vida".

Po otro lado, Kike Calleja comenta que el que fuese padrastro del protagonista “no ha querido entrar a juzgar la relación con su madre", aunque el periodista detalla que "sí me ha dicho que no es una relación que siempre haya sido buena, ha pasado por diferentes momentos a lo largo de la vida”.