Carlos Sainz se sincera tras ganar el Dakar: "No sé si volveré a participar, los años me pesan"

“ Me pesan los años como a todos y mas a los de mi quinta, con los chavales con los que me enfrento ahora estoy seguro de que a mi edad pondrán más en valor que hubiese un español compitiendo, cada año cuesta más entrenar y cada año hay que pelear más con gente más joven, pero no me pesa la ilusión, las ganas y la disciplina ”.

Sobre el siguiente Dakar: “No sé si participaré porque además coincide con que el ciclo de Audi termina y si quisiese volver tendría que buscar un nuevo proyecto y tendría que ser proyecto ganador, lo malo de empezar uno nuevo es que tiene un periodo, Audi ha necesitado 3 años, no he tenido oferta con algún coche de los que compiten ya allí, entonces no lo se no me lo he planteado