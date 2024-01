El motivo por el que han multado a Mainat en el juicio de Angela Dobrowolski: "Tiene que pagar 500 euros"

“Nos acaban de decir sobre el juicio de Angela Dobrowolski que se ha suspendido y que ella no tenía que acudir porque la petición era inferior a dos años, son nueve meses por estamparle presuntamente ese bote de mermelada a la cara", explica la reportera.

Por otro lado, Mayka Navarro comenta que “pero sí que tenía que venir, y así lo citaban los mossos, que la persona que estaba citada para hoy era Mainat, la víctima. Mainat nos confirma por teléfono que no había recibido ninguna citación, en cambio, los mossos aseguran la citación". Por último, la reportera nos explica que “al no acudir la víctima se ha suspendido el juicio, se vuelve a citar a Mainat y ha sido multada con 500 euros por no presentarse al juicio”