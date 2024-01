El cura asesinado "mandó dinero al joven discapacitado para que fuera a su casa" y durmió con él días antes de su muerte

Sobre cómo se conocen el canónigo y el joven con el que supuestamente ha mantenido relaciones sexuales: "Inicialmente él merodea en la estación de bus y ve digamos a su objetivo, seis meses después le escribe y de primeras este chico no le responde porque no le tenía guardada en su agenda, los seis meses después pasan y este le felicita, le dice que venga a Valencia a verle, lo comenta con su exmujer, ella le dice que tenga cuidado y visto el empeño le paga el billete, el clérigo, a pesar de esto le manda dos giros postales de 20 euros y de 30 también. Cuando esta persona declara especifica que duerme dos noches en la cama del sacerdote y que no ocurre nada, la última noche del sábado a domingo el canónigo le sugiere tener relaciones y que sí que las mantienen, no se sabe en que consiste ese pequeño encuentro sexual", añade la periodista.