El mensaje de Joaquín Prat a las familias de las mujeres maltratadas: "Estos hijos de p... dan muchas señales de lo asesinos que son"

Tras entrevistar a los familiares de la mujer asesinada dentro de un coche por su pareja en Palamós, Girona, el presentador no puede evitar hacer una reflexión en alto: " Está muy bien que se pida más celeridad a la hora de actuar por parte de los cuerpos de seguridad del estado...".

Sin embargo, antes de terminar la frase, Joaquín Prat sentencia: "No pierdan ustedes de vista que todos estos hijos de puta dan muchas señales de lo maltratadores y desgaciados que son". Además, el presentador añade: "Ese control permanente, ese '¿a dónde vas?' o 'no hables con no sé quién'...".