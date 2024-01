La abogada de los denunciantes de Carlo Costanzia responde: "Ningún juez va a seguir un procedimiento contra unas personas si no hay pruebas"

"Estas personas han decidido aceptar y reconocer los hechos ante el juez de la audiencia provincial, ha habido una sentencia de conformidad", apuntaba María Castellucci mientras Carlo Costanzia decía: "Esa conformidad está pactada para la suspensión porque empiezo este proceso judicial con unos abogados que, como bien decía, no aportan las pruebas suficientes para que se pueda reconocer mi inocencia, a lo cual yo tengo que cambiar de abogados".

Sin embargo, Castellucci negaba que esto haya podido suceder: "Creo que ningún juez va a seguir un procedimiento contra unas personas si no hay pruebas".

A pesar de todo, Carlo insistía en que si se declaró culpable fue por "la negligencia" de sus primeros abogados: "Tendría que haberme enfrentado a un juicio donde se me hubieran pedido más años de cárcel y lo que vemos todos oportuno es vamos a llegar a un pacto, vas a tener que declararte culpable, aunque no lo seas para evitar esto y aún así me condenan".