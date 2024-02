La madre del presunto agresor de la paliza mortal en Mogán: "No es justo que hundan a una persona sin saber las cosas"

La madre explica que “lo que se dice de mi hijo es que sobramos en Mogán, todo viene a raíz de esta casa, le voy a decir una cosa no lo conoce la gente, lo conozco yo que he convivido con él, utiliza a sus hermanos deficientes para hacerme daño y él va por eso".

Además, la madre comenta que “yo estaba sentada, por un lado, mi hijo estaba por aquí y Pedro estaba teniendo, me abrigué con una manta y cuando miré, él tropezó y cayó, me levanté corriendo, le echamos agua y llamamos a la ambulancia, vino la Guardia Civil, al día siguiente fuimos a declarar y yo no vi a mi hijo en ningún momento que lo tirara. Lo que no es justo que ahora hagan una manifestación en la plaza, que hundan a una persona sin saber las cosas, nosotros tenemos la confianza”