El alegato de Pedro Muñoz tras enfrentarse a 17 años de cárcel: "De la Justicia huyen los culpables, no los inocentes"

Muñoz ha vuelto a tener oportunidad para declarar y esto es lo que ha dicho: “Yo no me voy a ir ningún lado, estoy luchando por mi libertad y mi inocencia. Hemos hecho un recurso y seguiré luchando porque creo en mi inocencia. Yo lo que necesito es un hospital cerca, tengo además una operación de cáncer de próstata un problema cardiovascular serio, que igual todo esto acaba antes de lo que pensamos. Yo no voy a irme a ninguna parte. Yo solo vivo en un lugar del que sólo me muevo cuando alguien viene a llevarme a comprar. Sí tengo que ir a la cárcel lo haré con dignidad. De la Justicia huyen los culpables, no los inocentes".