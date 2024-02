Madre de la niña que murió por una peritonitis: "Nos da algo de esperanza que judicialmente se vaya avanzando"

Se cumple un año de la muerte de Emma por culpa de una peritonitis que en el hospital pasó desapercibida, algo que sus padres tienen claro que fue una negligencia médica y por lo que ahora luchan para que se haga justicia y esto no vuelva a suceder.

Aunque no sabe cuál es el siguiente paso a seguir para intentar que se haga justicia, esta madre tiene claro que van a llegar hasta el final : "Nos da algo de esperanza que judicialmente se vaya avanzando".

Enma, de 12 años, estuvo casi una semana en su casa rota de dolor. Sus padres la vieron empeorar hasta el punto de no poder ni salir de casa. Tres veces la llevaron a dos urgencias distintas. Solo le hicieron un análisis de orina, que no reveló nada raro. Emma ha muerto por una peritonitis. No era ni la regla, ni un virus.