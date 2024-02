La alcaldesa de Castro Urdiales, sobre el hermano mayor: "No me consta que se haya declarado autor material del crimen"

Tras esto, Joaquín Prat aprovechó para preguntar a la alcaldesa si conocía a la víctima: "No. No la conocía personalmente . Es una vecina de Castro Urdiales", declara Susana Herrán.

Joaquín Prat, antes de cerrar la entrevista vía telefónica, pregunta a la alcaldesa sobre si le constaba que el hermano mayor de 16 años habría sido el autor confeso de los hechos. Susana Herrán, explica: “No me consta. Insisto, la información que me llega como alcaldesa de Castro Urdiales viene directamente de Delegación de Gobierno y hasta ahí puedo informar. No soy conocedora de más datos más allá de lo que me informan de Delegacion de Gobierno".