Al cadáver de la víctima del crimen de Castro Urdiales "le faltaban varias prendas de ropa", según Alfonso Egea

"El coche no está golpeado ni rozado, está totalmente estrellado contra uno de los muros de esos garajes", comenta el periodista. Tras esto, Alfonso Egea añade: "A partir de ahí se hace la inspección ocular del vehículo y se encuentra el cuerpo de Silvia en el maletero del coche ".

Alfonso Egea, sobre la mujer asesinada, explica: "El cadáver estaba amordazado, parece que también maniatado y con evidentísimos signos de violencia". Tras esto, el experto en sucesos detalla la información que le han dado los investigadores: "Falta que se levante el cuerpo y el forense certifique que la herida en el cuello realizada con una especie de punzón , que todavía no se ha encontrado, fuea la herida mortal que provoca la muerte de Silvia".

"En esa calle no hay contenedores hoy, están todos en dependencias judiciales , siendo revisados en busca de varios objetos", comenta el periodista sobre cómo están buscando los agentes que investigan el caso.

"Al cadáver le faltan algunas prendas de ropa, no me hablan de una desnudez, sino de una evidente falta de algunas prendas de ropa. Ha habido algo rápido, se le ha quitado la ropa o no la llevaba la víctima puesta, y ahora se están buscando también", matiza sobre cómo estaba la víctima.