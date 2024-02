'Pinocho', sobre los vídeos de Anabel Pantoja en sus redes sociales: "Son pullitas que me está lanzando"

Luis Vicente Rico, sobre los videos que Anabel Pantoja publicaba en sus redes sociales que “yo creo que los videos que colgó Anabel son indirectas, son pullitas que me está lanzando, pero bueno es que a mí me es indiferente. Creo que no me lo va a poner fácil, incluso creo que no se va a presentar vamos”. Además, Luis, está convencido de que la demanda se va a alargar ya que la sobrina de Isabel Pantoja no está de acuerdo con las decisiones de ‘Pinocho’.