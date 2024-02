Un jefe narco en activo: "Es un trabajo donde ganas hasta 300.000 euros. Si no lo legalizan es porque no quiere el Gobierno"

"Yo no he conocido nunca a nadie que diga que no. He tenido que utilizar la violencia lógicamente. Si hay problemas, hay problemas. Hay en juego lo suficiente como para que te disparen. El que se equivoca, ya no abre la boca. No se pasan más drogas, no puedes repartir dos cosas de dos dueños cuando vienen con el mismo tren. El hachís, hay que pensar que no se acabará de un día para el otro, hay mucha demanda internacional. Quién tenga un buen contacto siempre tendrá un buen trabajo. Creo que tendrían que ponerse de acuerdo con esta tontería, si entra una lancha es porque la dejan entrar, entonces si no lo legalizan es porque no quieren. Cuestión de economía, eso lo sabrá el Gobierno.