Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado: "No ha sido un buen padre. Me daba miedo dejar a nuestra hija con él"

Cada vez se conocen más datos de la banda que habría robado en la casa de María del Monte y con la que estaría vinculado su sobrino, Antonio Tejado, que ya se encuentra en prisión provisional acusado de haber participado en el robo de la vivienda de su propia tía.

Poco después de la entrada en prisión provisional de Antonio Tejado, su exmujer, Alba Muñoz, ha hablado en la revista 'Lecturas' para explicar la complicada relación que ha mantenido con el padre de su hija durante todo este tiempo: "No me he curado de lo que viví con Antonio. Esto ha sido un shock", comienza.

Muy afectada con lo sucedido, Alba da más datos del padre de su hija: "Esto me pilla por sorpresa. Todos los que conocíamos a Antonio podíamos imaginarnos muchas cosas, pero esto, no. Desgraciadamente, me entero por mi hija, que lo vio a través de las redes sociales. Llegó llorando a casa después de verlo en las redes”.

Además, la expareja de Antonio Tejado explica que no ha querido contarle a su hija que el excolaborador está en prisión. “Tendré que dar la talla una vez más y ejercer de lo que he ejercido durante muchos años en la vida de mi hija, de padre y de madre”.

"He aguantado cosas que sé que no se deben aguantar. Pensaba siempre en mi hija. Porque mi hija adora a su padre. No ha sido un buen padre, ha estado ausente", sentencia.

Las primeras declaraciones de María del Monte tras la detención de su sobrino, Antonio Tejado: "Sospechar es injusto"

"Con poneros en mi lugar podéis intuir cómo estoy. Sé el respeto que nos tenemos y necesito seguir viviendo. Me produce inquietud tener cámaras en mi casa y os pido que no vengáis", comenzaba a relatar María del Monte a los medios de comunicación que la esperaba a las puertas de su casa.

María del Monte dejaba claro que tiene toda la confianza puesta en la justicia de España y que confía en que todo se aclare: "Hasta que un juez no se pronuncie voy a seguir confiando en la presunción de inocencia porque así lo dicen las leyes de mi país"..

"Creo que nuestro alivio necesita tiempo porque lo que nos ha sacado es algo muy fuerte", ha añadido. Sobre la entrada en prisión de su sobrino como autor intelectual de todo lo sucedido, la cantante ha sido clara: "Me acojo a las leyes de mi país y no soy nadie para juzgar. Está en manos de quien tiene que estar y no voy a saltarme la justicia de mi país. Quiero atajar esa pregunta y os digo que sospechar es injusto y yo creo en la justicia", sentenciaba.

Antonio Tejado y Alba Muñoz: el motivo por el que se separaron tras cinco años casados

Alba Muñoz, la mujer con la que Antonio Tejado estuvo casado cinco años, ha concedido unas declaraciones en el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco, donde se ha pronunciado sobre el escándalo que ha salpicado al padre de su hija, Emma.

Con ella, el sobrino de María del Monte compartió varios años de su vida y pasearon su amor por varios platós de televisión. Un amor que se terminó rompiendo definitivamente en el año 2016, fecha en la que tomaron la decisión de separarse.