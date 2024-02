Sergio Rico y Alba esperan su primer hijo después de su año más duro, según 'Hola'

Tras este complicado año en el que Sergio se ha sometido a una dura recuperación, el futbolista se encuentra "muy bien, cada día muchísimo mejor" y siente que su cuerpo "vuelve a ser el de antes". Así lo contó él mismo en una entrevista a DAZN el pasado mes de enero. "Diría que me he recuperado en un 90 por ciento. Hablan del aneurisma, que aún sigue un poco abierto. Me quedan 2,7 milímetros para cerrarse", comentó Sergio, que confía en reincorporarse a los terrenos de juego cuanto antes.