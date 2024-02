Terelu Campos responde tras las fotos de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "La vida de mi hija solo pertenece a mi hija"

Terelu no decía qué le parecen las fotos, tampoco si le han provocado sorpresa o no y advertía: "No me voy a pronunciar sobre nada la vida de mi hija".

Y es que dejaba claro que tiene que ser Alejandra la que decida hablar o no: "La vida de mi hija solo pertenece a mi hija ni siquiera por ser yo su madre me pertenece".

Por eso, dejaba claro que no tiene "nada que decir públicamente". Así, hacía una petición: "Quien diga que estoy enfadada, molesta, triste o alegre o contenta, está mintiendo, porque no me pronuncio sobre ello. Todo lo que pongan en mi boca se lo están inventado, no me pronuncio sobre ello".