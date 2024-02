Luismi, 'El Chatarrero', se pronuncia sobre su romance con Tita Cervera: "Quedamos cuando nos apetece"

Además, el dueño de 'Desguaces La Torre' detalla: “Somos amigos desde hace mucho tiempo. Y no es la primera vez que quedamos para comer. No estábamos solos, también se encontraba almorzando con nosotros una amiga de Tita. Quedamos en 'El Pescador' porque es un lugar que nos gusta a los dos. Está muy bien situado y se come muy bien. Y como no tenemos nada que esconder, quedamos ahí. No ha sido la primera vez que venimos a este restaurante”. Sobre su ganas de volver a enamorarse, Luismi lo tiene claro y afirma muy tajante: “No, estamos muy bien así".