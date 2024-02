'Vamos a ver' se desplaza hasta San Bernardo, de donde son los seis detenidos del asesinato de Barbate: "No es ningún asesino. Es un buscavidas"

'Villanarco', el lugar donde viven los traficantes más peligrosos: "Deben tener cuidado, os pueden pegar una pedrada"

El entorno de los detenidos: “Los seis son inocentes porque en el video se ve claramente"

Una persona del entorno de Kiko, 'el cabra': "No es ningún asesino. Es un buscavidas. Se dedica al narcotráfico, pero no es ningún asesino"

‘Vamos a ver’ se desplaza hasta San Bernardo, la Línea de la Concepción, el lugar de donde son los seis detenidos acusados por la muerte de los guardias civiles en Barbate, para hablar con los vecinos y conseguir información sobre los narcotraficantes.

El entorno de los detenidos explica que “Los seis detenidos que hay son inocentes porque en el video se ve claramente como la embarcación que el pasa por lo alto a la guardia civil, tiene tres motores y un radar. La que cogen ahí en la torre, la embarcación de Kiko tiene cuatro motores y dos radares. Un radar de Wi-Fi y otro de radar normal. No es ningún asesino. El que lo haya hecho que lo pague, que nosotros no estamos a favor de que maten a nadie, pero estos chavales son inocentes".

Cuando uno de ellos intenta explicar que Kiko y el resto de los detenidos estaban esa tarde en el puerto de Barbate, otro se lo impide: “No se sabe, no se sabe si son ellos. No se sabe porque nosotros no estábamos allí. Además, el entorno de Kiko nos confirma que se dedica al narcotráfico: “Sí, pero no es ningún asesino. Es un buscavidas. Se dedica al narcotráfico, pero no es ningún asesino. Se busca el pan para su casa igual que cada uno se lo busca cómo puede”.

Uno de los vecinos del barrio de La Bajadilla: " A los que ven que no sirven para nada les dicen, toma ven que vas a ganar dinero y ya está"

“Yo aquí a todos los que conozco ninguno somos un asesino. ¿Tú nos ves aquí cara de asesino?”, añade uno de ellos, mientras que otro comenta que “yo tengo un trabajo legal. En la línea del narcotráfico no hay. El narcotráfico lo cortaron. Lo que hay aquí es mucha hambre”. La sobrina de Kiko añade: “Os vais a ir porque me estáis poniendo de mala leche la verdad, tú puedes tener antecedente y no matar a nadie”.