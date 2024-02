El acusado de matar a la madre de su pareja en Huelva: "Me declaro inocente, esperemos que haya justicia en esta vida"

Los testigos declaran que María del Carmen, la fallecida, que tenía una discapacidad del 33%, estaba encerrada en una habitación con cadenas, no se la permitía salir. El juzgado recibe la denuncia por parte de los facultativos del hospital que atienden a la señora y ha abierto diligencias. El yerno, uno de los detenidos nos ha abierto las puertas de su casa “Yo no he hecho nada vamos, la hemos cuidado todos los días . No la teníamos encerrada porque si no dime cómo fue al banco el día 26, si yo estaba trabajando, cobraba ella en ventanilla. Hemos solicitado una silla de ruedas para ella”

"Dejábamos entrar a la gente, el hermano de ella estaba viniendo, los demás no han querido venir. Se la echa de menos, era como una madre para mí. La mujer jugaba mucho a las cartas, nos contaba siempre las mismas historias. Yo creo que me he portado bien con ella y ella conmigo. Cuando he trabajado he puesto el dinero por encima, no ha venido nadie a ponerlo eh", añade el acusado.