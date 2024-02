Una mujer amenazada por su vecino en Roquetas de Mar: "¿Van a esperar a que me maten aquí?"

La vecina amenazada: "Es capaz de pegarme dos puñaladas y dejarme tirada en el ascensor"

Manoli, vecina afectada: "Tengo cinco sentencias firmes que le condenan por amenazas y lesiones"

Manoli: "Por las noches no puedo ir al baño, tengo que traerme bolsas de basura para hacerlo ahí"

Manoli, vecina afectada desde hace más de 10 años por las amenazas y agresiones constantes por parte de un hombre, comparece en el directo de ‘Vamos a ver’ para contar el infierno por el que está pasando.

La vecina muy nerviosa comienza la entrevista explicando que “me va a matar, no sé cuándo, pero lo va a hacer. Estoy muy nerviosa, me tiemblan las piernas, a mí mentalmente me ha destrozado, no puedo ni recibir a una amiga en mi casa. Nadie puede dormir en mi casa, yo duermo en el salón porque no aguanto los ruidos. Por las noches no puedo ir al baño, tengo que traerme bolsas de basura para hacerlo ahí. Este es el final, yo no puedo seguir así, voy a salir sola a la calle…tendrá que matarme para que alguien se de cuenta de la situación".

"Tengo cinco denuncias firmes, una orden de alejamiento de seis meses y voy la sexta denuncia, además de otra una demanda. Ya me había agredido desde el día uno, me callé de primeras para ver si me dejaba en paz, pero no lo hace. Yo estoy jubilada por incapacidad permanente, necesito el ascensor para subir y bajar, lo que hago es bajar por la escalera porque este señor es capaz de pegarme dos puñaladas y dejarme ahí dentro, a mi me cuesta mucho subir y bajarlas"

El presunto agresor de Manoli: "A mí eso no me interesa, soy un ciudadano normal y corriente"

"Esto empezó en 2012, salía a la calle y empezó a insultarme sin saber por qué. También dice que ojalá todos los extranjeros se metiesen en un avión, y yo llevo 37 años en Roquetas de Mar. A favor mío tengo cinco sentencias firmes que le condenan por amenazas y lesiones, yo estoy encerrada en una cárcel y no puedo irme de aquí con lo que cobro. Paco Ballesta ha podido hablar con este hombre que ha comentado que “a mí eso no me interesa, soy un ciudadano normal y corriente. Soy un tío legal y de ley”.

Por otro lado, la afectada explica que “yo no puedo marcharme de mi casa, sobrevivo cada día y a parte de eso estoy en el cardiólogo de todo lo que me da este señor, vivo los 365 días del año con pánico. Tengo que tener pastillas bajo la lengua. Soy la más perjudicada de los vecinos porque estoy pared con pared, pero tiene más denuncias de la comunidad, por romper el coche de dos vecinas.