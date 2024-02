Juan Carlos Unzué reclama la tramitación de la ley de ELA: “No podemos permitir que una persona, queriendo vivir, se sienta obligada a morir por un tema económico"

Tras terminar la entrevista y sin querer esconder su indignación con todo el sufrimiento que están pasando tanto familiares como enfermos de ELA, Joaquín Prat se ha pronunciado: "Lo que no se puede entender es que es una ley que no tienen un color político que se tarde tanto en tramitarla y cuando es una cuestión política, se tramite por la vía de urgencia... No lo podemos entender los ciudadanos. Que sea una realidad, no una voluntad".