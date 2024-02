Exclusiva| La víctima del secuestro por los narcos en Sanlúcar: "Tengo por lo menos 17 balas en el cuerpo"

“Yo me encuentro bien. Yo estoy herido de bala, sí. Tengo por lo menos 17 balas en el cuerpo. Tengo 9 balas en la pierna izquierda, 4 en la pierna derecha y cuando me tiraron de la furgoneta al lado del hospital, me dijeron que levantase la mano, la levanté y me dispararon en las dos manos”, detalla la víctima. Además, el secuestrado por los narcos explica que “Intentaron cortarme la oreja, pero me la han cosido ya aquí en urgencias. Son 12 horas de secuestro, de doce de la tarde hasta la una y media de la noche. Son muchas cosas vividas ya. Mañana bajo a quirófano ya y me van a poner los hierros y esas cosas en las piernas. Pero estoy mejor, mejorando poquito a poco”.