El abogado de Rodolfo Sancho, sobre las acusaciones de violencia de género de Silvia Bronchalo: "Vamos a pedir el sobreseimiento"

El abogado de Rodolfo Sánchez comienza aclarando que “ nosotros dijimos en la otra ocasión que por respeto a la jueza y la fiscal y estando sometidos al procedimiento no hacemos ninguna declaración . Los que tienen que hacerlas son los que han llamado a la prensa esta mañana, que suponemos que serán Silvia o sus abogados y que hagan la declaración, que luego salen y escudan a la prensa. No entiendo nada".

Por otro lado, el abogado sentencia: "No hemos llamado a nadie, hemos estado presentes en el cotejo y poco más que decir. Nosotros tenemos muy claro que este delito, que por cierto es delito leve que por cierto, lo dijo el otro día la jueza. No tiene sentido y en fecha pediremos el sobreseimiento porque no hay ni el menor hecho delictivo. Esto es el efecto dominó para no sé que motivo. El padre de Daniel Sancho se está comportando como magnifico padre y persona, se le está martirizando permanentemente con auténticas falsedades. Está enfadado porque como decía el, en España, el maltrato es un marchamo que como te lo pongan es casi peor que una violación".