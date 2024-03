La empleada del hogar de María del Monte declara ante el juez en presencia del abogado de Antonio Tejado y confirma su primera declaración

La reportera, por otro lado explica que “ahora los siguientes pasos podrían ser que Antonio Tejado pidiera a través de su abogado declarar voluntariamente, pero hoy no lo ha pedido presencialmente ante el juez, aunque si podría hacerlo telemáticamente, es decir, de manera online. Ha salido hace poco el abogado de Antonio tejado y nos ha contado que no podía decirnos sus siguientes pasos ni la línea de defensa pero que él se encuentra tranquilo y adaptándose en prisión" .

En el caso de María del Monte, se paraba a hablar con los medios de comunicación tras salir del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla y afirma que "a partir de este momento no vamos a hacer más declaraciones. Vamos a confiar en el sistema judicial de nuestro país y hemos cumplido una obligación como ciudadanas que somos de él. Lamentablemente no hemos recuperado nada, pero no perdemos la importancia y lo más importante que tenemos es que estamos sanos y estamos todos bien"