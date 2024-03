Alberto asegura haber sido pareja de Alejandra Rubio y critica su actitud en la ruptura: "No lo ha hecho nada bien”

El exnovio de la hija de Terelu Campos aseguraba que quiso quedar con él cuando, cree, ya estaba conociendo a Carlo Costanzia

Alejandra Rubio asegura que solo se estaban conociendo y niega que se solaparan relaciones

Alberto se queja en 'Vamos a ver' de haber sufrido ataques

Alberto salió a la luz tras conocerse la incipiente relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Aseguraba ser el último novio de la hija de Terelu Campos y decía sospechar que ella cambió con él por haber conocido al hijo de Mar Flores… La aludida respondió en ‘Así es la vida’ y Alberto, molesto, replica en ‘Vamos a ver’.

“No le he negado”, decía Alejandra, que no quería dar explicaciones de lo que hace con su vida cuando está “soltera”: “Le conozco, le he visto”, decía de Alberto pero no hablaba de una relación estable y desmentía haber solapado una relación con otra.

Sí admitía que, tras romper, hablaron de nuevo y quedaron en verse, tal y como cuenta Alberto, pero finalmente no acudió: “Se habló en un momento como de vernos, le dije cuando quieras, el sábado y dije venga y ya no le contesté más, no estábamos juntos para nada”.

“Me ponen muy nerviosa estas cosas”, se quejaba la colaboradora: “Que yo tenga que ver a una persona anónima hablando de mi vida privada cuando ni yo mismo lo hago, me parece muy fuerte”.

La réplica de Alberto

En directo en ‘Vamos a ver’, Alberto veía estas declaraciones y respondía asegurando que era Alejandra la que le presentaba como su novio: “Decía las cosas más intensas, ella era la que decía que éramos novios”.

“No ha hecho nada bien”, aseguraba y ponía como ejemplo el hecho de que le haya negado: “Dice que no me ha negado, pero hasta ayer no me conocía”.

Además, insistía en que no la acusa de solapar relaciones, pero sí que tuvo “sospechas” por su cambio de actitud: “Yo no he dicho que empezara con Carlo, tengo mis sospechas por su actitud, es raro que haya actuado así”.

El llamamiento del exnovio de Alejandra Rubio