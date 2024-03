Exclusiva | Hablamos con la exmujer de Koldo: "No quiere hacerse cargo de su hijo. Que se pudra en la cárcel"

Sobre el ' caso Koldo ', Inmaculada explica: “ Esto a mí no me extraña nada , lo que ha pasado. Por eso, por la ambición. Ambición, ambición, ambición . Que rompe el saco. Le gusta alardear, tener, tener dinero, siempre ha sido así . Siempre le ha gustado lo mejor. La familia de Koldo son todos iguales. A todos les gusta mucho el dinero".

Además, sobre el hijo que tienen en común, Inmacula explica: "Dsu hijo no quiere hacerse cargo. Ni lo ve, ni lo conoce vamos. Que no quiere saber nada de su hijo. Lo denuncié. Él se fue cuando su hijo tenía seis años. Ni se despidió de él. Ya no quiso saber más nada. ¿Qué no es capaz de hacer…? Si ha rechazado a su hijo".