Última hora del estado del estado de salud de Terelu Campos: "Está respondiendo bien al tratamiento"

Según informa la revista ‘Semana’, Terelu no acudió a eventos profesionales por “no encontrase bien”. Aunque en un primer momento no quisieron querer dar explicaciones de su problema de salud, finalmente ha saltado la noticia de su ingreso hospitalario.

Su hija Alejandra Rubio, que por el momento no ha hecho declaraciones sobre el tema, participaba este domingo como colaboradora en el primer debate de ‘Supervivientes’ ,dejando entrever que el estado de salud de su madre no es grave ni preocupante como para no acudir a su trabajo en el plató de Telecinco.

Por otro lado, su hermana Carmen, que se encuentra en Honduras, ha mantenido un conflicto con Ángel Cristo en 'Supervivientes', donde él insinuó que ella venía del geriátrico y la hermana de Terelu se defendía: "El que no tiene ni un puñetero argumento para defenderse es él. A mí no me gusta que ningún hijo hable así de su madre”. Esto ha hecho reaccionar a Bárbara Rey, posicionándose del lado de la periodista afirmando que "lo siento enormemente, no se lo merece. Hacer llorar a una persona no es bonito, no está bien yo le mando mucho ánimo a Carmen", sentenciaba.