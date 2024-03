Pablo Martínez, sobrino de Nuria, la cocinera asesinada por un preso en Tarragona: "Los presos tienen más derechos que los trabajadores seguridad"

Este lunes, en 'Vamos a ver', hemos podido hablar con Pablo Martínez, sobrino de Nuria, que ha vuelto a denunciar las negligencias cometidas y que han terminado con la vida de su tía: "Se está especulando mucho sobre que las familias de los presos no pueden ver a sus familiares, pero nosotros no vamos a ver a Nuria nunca más. Para que esto pase algo se ha tenido que hacer mal y algo no se está haciendo bien. Desde la política que ha tomado estas decisiones, se está como victimizando a los presos y diciendo que no se los está atendiendo por las manifestaciones de los funcionarios, cuando no es así", ha explicado.