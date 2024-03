El engaño de Lorena Morlote a Alexia Rivas cuando fue a su peluquería: "Me dijo que era una colaboración y me clavó 500 euros"

"No me contestó en la vida. Me clavó 500 euros y le dije: 'Las imágenes de la publicidad no las publiques jamás'". Como curiosidad, añade que le hizo "cuatro reflejos rubios" y le cortó "cuatro centímetros las puntas". Alexia Rivas apunta que lo más feo para ella fue que le engañasen diciendo que fuese a la peluquería para una colaboración y "que encima te engañen en un momento muy difícil". Y es que Alexia Rivas hace hincapié en esto último, puesto que en aquel momento ella estaba todavía dando sus primeros pasos en televisión.