Padre del menor que iba con Ivo Petrov: "Desde el primer momento se está contando exactamente lo mismo"

"Los niños cuando salieron tenían una hipotermia severa y la Policía Local dice que entendió algo de unas tablas supuestamente, los críos desde el primer momento dijeron que iban en un kayak, ¿Por qué iban a decir que iban en una tabla? Creo que aquí, lo importante no es el robo del kayak sino la muerte de una criatura que debería estar con nosotros no está. Hay unas imágenes que me enseñó o que se retransmitieron de cómo esa noche iban los tres juntos fumándose un cigarro, que me expliquen todo lo demás", detalla el padre.