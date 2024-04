Joaquín Prat reacciona a los numerosos casos de corrupción en el fútbol: "Cada vez hay más chorizos. Estamos hasta los c..."

Por último, Joaquín Prat se muestra muy crítico y sentencia: “No cabe, y no lo digo por Rubiales, no cabe un chorizo más y yo pensaba que esto había acabado ya, pero cada vez hay más chorizos en España. Los decentes estamos hasta los cojones”.

Este jueves, el tío de Luis Rubiales ha hablado en directo en ‘La mirada crítica’ y y ha hablado de su sobrino: "Yo le avisé de que había cosas que no me gustaban. Me dijo que era muy duro ver pasar millones por las manos y que no se te pegue nada... Es cuando empecé a ver al Rubiales que yo no conocía como tío, un hombre muy ambicioso, obsesionado por el dinero, el lujo, el sexo... Fue cuando nos empezamos a separar y cuando se dio cuenta de que yo no iba a ser cómplice".