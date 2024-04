El apoyo de Joaquín Prat a Carmen Borrego tras enterarse de la exclusiva de su hijo: "Te esperamos en tu programa"

‘Vamos a ver’ analiza las declaraciones de Carmen Borrego y de Terelu, tras la entrevista que han ofrecido sobre su separación José María y Paola Olmedo, donde la hija de María Teresa Campos es criticada en numerosas ocasiones.

Todo esto ha hecho reaccionar a Joaquín Prat que ha querido lanzar un mensaje de apoyo a Carmen Borrego, tras esta polémica: “Desde aquí, que sé que está en casa, a Carmen Borrego, todos los que hacemos este programa le mandamos un beso enorme. Carmen, te esperamos aquí, en tu sitio de colaboradora”.

Carmen Borrego, tras ver las declaraciones de ambos afirmaba: “¡Qué vergüenza! No sé si él dormirá tranquilo, yo desde luego sí que lo haré. Me moriré como una gran madre. En este momento me siento más libre”. “En plenitud de facultades de Teresa, no hubiera tenido nadie cojones de hacerlo”, sentencia Terelu.

"Yo por él he hecho todo. Todo. Mi conciencia la tengo absolutamente tranquila. Seguiré estando aquí si él me necesita pero todo en la vida tiene un límite. Creo que el mío puede haber llegado hoy. No sé si dormirá tranquilo, yo desde luego dormiré tranquilísima (...) Llevo matándome como madre muchos años. Aguantando demasiadas cosas que a lo mejor no tendría que haber aguantado. De no haberlo hecho igual no me encontraba con esto. Pero los hijos son así de injustos y los que vienen con los hijos, más injustos todavía", respondió Carmen Borrego.

Por otro lado, Joaquín Prat explica: “Creo que la productora estuvo acertada cuando decidió que fuese Terelu la que acompañase en este trago tan amargo a Carmen, pero yo esperaba algo más emocional y vi algo más televisivo. Ahora, creo que con la ayuda de Terelu pudo masticar mejor esto, aunque creo que a Carmen no le sorprende nada que su hijo la ponga a parir”.

Las frases más duras de José María Almoguera y Paola Olmedo contra Carmen Borrego

. José María Almoguera: "Me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo. Me siento culpable del daño que le han hecho a Paola"

. Paola Olmedo: "Mi padre y mi mejor amiga se enteraron de que estaba embarazada porque Carmen lo contó. Si hubiera sabido que eso iba a salir, yo hubiera hablado con ellos antes"

. Paola Olmedo: "Yo estaba en casa cuando llegó. Nos saludamos y me marché porque tenía que llevar a mi hijo al entrenamiento"

. Paola Olmedo: "Ella pueda venir a mi casa siempre que quiera, pero que no se traiga a la prensa"

. José María Almoguera: "Si mi abuela no hubiese muerto, yo no me hubiera reconciliado con mi madre"