Testigo del incendio del edificio de mujeres maltratadas en Hortaleza: "Ha sido provocado. No es un lugar seguro para nuestros hijos"

“Han estado tirando notas a los medios que nos encontramos aquí porque ella lo que piden es que por favor esas dos chicas no vuelvan más, porque tienen miedo, porque no están seguras y porque no es la primera cosa que ocurre”, detalla la periodista.

“Yo no conocía a las chicas porque son de Hortaleza, ósea estábamos en el mismo centro, pero estaba un poco divido, nosotras en un lado y ellas en el otro. No las conocíamos, vinieron de otro centro que quemaron y las trajeron aquí”, nos ha contado.

Por último, la mujer que presenció los hechos detalla: “Nosotras no podemos estar con nuestros niños y con este susto de pensar que pueda pasar algo peor. Estaremos a las 17:00 de la tarde todas las madres reunidas pidiendo que no las traigan de nuevo aquí porque no es la primera vez que pasa algo así, esto no es un lugar seguro para nuestros hijos”