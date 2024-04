El fallo de Rodolfo Sancho que ha dejado a su hijo Daniel sin visitas en la cárcel

Este viernes 12 de abril no se celebrará una nueva jornada del juicio a Daniel Sancho por el presunto asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta, ya que es festivo nacional en Tailandia por la celebración del Año Nuevo budista.

En Tailandia hoy es un día especial y todos los presos, incluido Daniel Sancho pueden recibir la visita de sus familiares y amigos. Pero parece que el joven chef no ha tenido ninguna, ya que sus padres , Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, no se habría personado allí.

El motivo por el que la madre de Daniel Sancho no ha acudido a visitar a su hijo no se conoce, pero todo apunta a que Rodolfo, aunque habría querido estar allí, no ha podido hacerlo por un fallo a la hora de pedir el permiso para la visita a prisión.