María del Monte elude la polémica en la Feria de Sevilla: "Vamos tirando"

María del Monte llegaba a la Feria de Sevilla junto a su mujer, Inmaculada Casal y, aunque no hacía referencia a la situación tras el robo que sufrió y por el que, entre otros, fue detenido su sobrino Antonio Tejado, sí comentaba: "Bien, vamos tirando".

No se ha perdido ningún compromiso, pero no ha vivido uno de esos "días intensos" de feria: "Todas las ferias son distintas, en familia, con amigos y hoy tengo el día más cortito, no soy de feria de noche".