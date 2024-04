El grado universitario que Rosa Peral está estudiando desde prisión

"Nosotras estamos muy acostumbradas a tener muchas noticias falsas sobre mi clienta, de la que se ha dicho de todo y muchas veces falsas. Si Albert empieza a acceder a permisos penitenciarios es porque lo ha reconocido. Rosa también ha pedido esos permisos y se le deniegan porque no ha reconocido ni va a reconocer un asesinato que no ha hecho", ha explicado.

" La sentencia no determina la muerte de Pedro y no la explica. No se sabe ni cómo murió ni quién le mató. Si Albert lo admite tiene que explicar cómo le mató porque su versión fue utilizada para apuntar a Rosa . Nosotras como afectadas pediríamos en qué términos reconoce su culpa porque a nosotras nos afecta", ha continuado explicando

Tras hablar con Rosa Peral, su abogada, Nuria González, ha dejado claro que no está dispuesta a reconocer su culpabilidad para comenzar a disfrutar de ciertos beneficios penitenciarios como el disfrute de premisos: "Ella no va a reconocer el crimen porque no lo hizo. No va a salir de la cárcel a cualquier precio", ha asegurado.