Una mujer afectada por las constantes amenazas de muerte de su vecina: "Me intentó atropellar y ha suplantado mi identidad"

Todo comienza en el año 2018, cuando la víctima es la presidenta de una comunidad de vecinos y su agresora acude a ella para pedirle ayuda con unos profesores acusándolos de violar y de maltratar a niños. La asociación de vecinos y Patricia sabían que era mentira y, al no apoyarla, comienzan las amenazas .

“Es un acoso y derribo constantemente durante seis años. La única solución que veo es hacerlo público para que la gente vea que no soy yo, meter presión y poder solventar este problema. Hay varias denuncias puestas, me rompió el coche, quemó la oficina, tengo un intento de atropello…hace poco me intentó agredir con un palo”, detalla Patricia.