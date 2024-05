Padre de Jesús, el joven asesinado en Halloween, tras conocer la sentencia del menor: "Hemos conseguido ampliar la condena"

Padre de Jesús: "A ver si los gobernantes se sientan para ver que en ciertas situaciones no se pueden amparar a personas por ser menores de edad"

José Manuel Rosado, padre de Jesús: "La madre del asesino vendrá a visitarlo cada vez que pueda, yo a mi hijo solo me queda limpiarle la lápida y llevarle flores"

Joaquín Prat, indignado ante la actual Ley del menor :"Es una auténtica basura que ampara a asesinos"

José Manuel Rosado, padre de Jesús, el joven de 19 años asesinado por una pandilla en Halloween de 2022 comparece en el directo de ‘Vamos a ver’ para explicar cómo ha sido la condena de nueve años de internamiento para el menor de los dos acusados por un delito de asesinato y robo con violencia que se acerca a los diez que pedían las acusaciones particulares que representan al padre y a la madre de la víctima..

“Por un lado estoy contento porque va a ser la primera vez en España que a un menor de edad se le puede poner una condena de nueve años y por otro lado estoy triste por la situación por la que estamos aquí", detalla el padre.

“Según tengo entendido son ocho años lo máximo que se puede condenar a un menor. Ahora tenemos el juicio del mayor de edad y hay un largo recorrido aún por esperar. A lo mejor con 18 años me satisface más 18 que nueve, evidentemente no me va a satisfacer, pero la madre del asesino vendrá a visitarlo cada vez que pueda…yo a mi hijo solo me queda limpiarle la lápida y llevarle flores", comenta José Manuel.

José Manuel Rosado: "Hemos recibido la noticia ahora mismo y vamos a estudiar si recurrir por otro año"

"Estas son las normas con las que vivimos, pero en el fondo contento por crear un precedente en el que a las próximas familias que les toque esta desgracia tienen un camino más añadido. A ver si por una vez los gobernantes se sientan para ver que en ciertas situaciones no se pueden amparar a personas de este tipo sólo por ser menores de edad", explica el padre.

"Hemos recibido la noticia ahora mismo y vamos a estudiar si recurrir por otro año. Me gustaría que esta desgracia y nuestra experiencia valiera para que hubiese algún tipo de cambio", asegura José Manuel.

“Estamos nerviosos. Esa noche detienen a uno de los chicos y viene hoy como testigo. Tenía navajas, drogas y una bicicleta que aparece en el lugar del crimen. A las 3:30 estaba ese mismo matando a mi hijo y así es la cosa, no entiendo la forma de proceder. Pensamos que los cinco deberían estar imputados y no tres como testigos. Son las normas jurídicas que tenemos y es lo que hay. Parece ser que uno de ellos vivía ciertos periodos por Palomares, pero no puedo corroborar nada, en principio no se conocían de nada", comenta el padre.

"Nuestro sentir son muchas cosas, tenemos la perdida de un hijo que no sé ni como lo soportamos y más cuando es bueno, educado. Me siento castigado por la pérdida de mi hijo y por todo el sistema que tenemos establecido. El principal problema son las leyes que tenemos, es frustrante, pero no creo que sólo para nosotros sino para jueces, policías, fiscales… son conscientes de que tienen que tratar como angelitos a los delincuentes que tienen delitos graves, de asesinato", asegura José Manuel.

José Manuel Rosado, padre de Jesús: "Me mata la pena. No puede ser que con 18 meses falten pruebas cuando va a iniciarse el juicio"

"El menor estaba en un centro de menores por delitos previos al asesinato de Jesús. La Ley del Menor dice que solo se puede encerrar cautelarmente seis meses y ahora va a hacer 18 meses, ya podéis imaginar porque está ahí, pero no está encerrado por matar a mi hijo sino por otros delitos. Se enfrenta a ocho años, pero se puede ampliar a dos años más, buscamos la mayor condena posible", sentencia el padre.