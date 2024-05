La pareja no es otra que la formada por Jennifer López y Ben Affleck , quienes se casaron en el año 2022 tras tomar la decisión de apostar de nuevo por el amor que tuvieron en el pasado.

“Alguien del entorno de la pareja contó que no viven en el mismo lugar. Las cosas no van bien, están yendo a terapia y hace ocho semanas que no se les ve juntos”, explicaba el periodista desde Miami. Además, la cantante habría pasado sola días tan importantes como el de la madre.