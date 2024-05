Isa Pantoja reconoce que no invitó a su madre a la comunión de su hijo

La hija de Isabel Pantoja se confiesa: "No la invité porque sabía que no iba a venir"

Isa Pantoja, tras ver la dura entrevista de Dulce: "No sabía lo de las pastillas, la he ayudado económicamente"

El pasado fin de semana tuvo lugar la primera comunión de Alberto, el hijo de Isa Pantoja. Las fotos fueron publicadas por la revista 'Lecturas' y hubo sonadas ausencias: Isabel Pantoja no acudió y Anabel Pantoja, que sí estaba invitada, no se presentó. La hija de la tonadillera se pronuncia sobre este día tan especial marcado por estas bajas familiares, ¿es cierto que no invitó a su madre?

Isa Pantoja lo confirma: no invitó a su madre, Isabel Pantoja, a esta celebración. ¿Los motivos? Los detalla: "Me lo pasé súper bien, fue un día especial para mi. Lo celebramos con quien pudo venir, pero estoy contenta igualmente". No invitó a su madre porque "sabía que no iba a venir".

"Una persona que se desentiende de cumpleaños, navidades, etc., entiendo que no va a venir a la comunión. Ni la esperaban, ni la espero", añade la colaboradora de 'Vamos a ver'. "Quizás normalizo una cosas que no son normales. Por respeto a mi hijo, prefiero no opinar de todo lo que pienso".

¿Y qué tiene que decir sobre la ausencia de su prima Anabel? "Yo sabía que ella se iba de viaje, me lo dijo y hemos estado en contacto. Le he pasado fotos porque siempre me pregunta por él (por su hijo). Ahora no nos vemos tanto porque ella está en Canarias, pero, para mí, está todo bien".

Alexia Rivas: "Isa estuvo arropada por sus amigos más íntimos que son los que ha elegido"

“No, evidentemente no estaba invitada por una sencilla razón, cuando no te preocupas por tu nieto, ni cuando va al colegio, ni cuando tiene médico, ni cómo le han ido las notas, no estás en su vida pues reniegas para lo bueno, para lo malo y en este caso no tenía ninguna lógica invitarla", detalla Alexia Rivas.

Por otro lado, la colaboradora comenta: “Ya otras veces la ha invitado, como a la boda, no ha ido y no se preocupa de su nieto. Anabel Pantoja estaba invitada y no pudo acudir. En el vídeo decía que estaba en Estados Unidos, pero ella se va el día siguiente por lo que estuvo el día de la comunión si estaba en Madrid, desconozco los motivos por los que no fue. Estuvo Dulce, que es además la madrina de Alberto e Isa estuvo arropada por sus amigos más íntimos que son los que ha elegido.