Una víctima de los Petazetaz, los influencers detenidos por presunta agresión sexual: "Me agaché y me tocó el culo"

“Estaba con mi amiga y estábamos jugando, de repente este chico me dijo que fuese allí, comenzó a hablarme de mi tatuaje y soltaba burradas como que era nazi, que le gustaban las menores como yo. Me ofreció droga y yo hice como que me la tomaba porque no paraba de insistir, fui al baño y me quiso acompañar por si me caía, al final fui sola y estuve cinco minutos allí. Tras esto, el chico me preguntaba si me estaba gustado y si quería más, así todo el rato", detalla la joven.