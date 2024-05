Ana Herminia, sobre las declaraciones de Finito: "Tenemos una amistad y de ahí no me saca nadie"

Ana Herminia: "Con la baja estoy más o menos, me han dicho que debo tener reposo"

La pareja de Ángel Cristo: "Cuando él quiere entrar a matar le digo 'soy virgen' y el otro 'espantá' que no me respondía ni nada y ahí quedó"

Arantxa del Sol se enfada con la prensa ante las preguntas sobre Ana Herminia y se va con un portazo

Después de que Ana Herminia decidiera pronunciarse ante los rumores que la relacionan con Finito de Córdoba, la pareja de Ángel Cristo Jr ha sido pillada en plena calle por la prensa, la cual ha aprovechado para preguntarle por estas últimas declaraciones.

“Me encuentro de cumpleaños y con la baja estoy más o menos, me han dicho que debo tener reposo. De las declaraciones sobre Finito... a él le han sentado como a cualquiera, era una niña y ya está, tenemos una amistad y de ahí no me saca nadie”, confiesa la pareja del concursante de 'Supervivientes' ante las cámaras de 'Vamos a ver'.

La pulla de Ana Herminia a Arantxa del Sol

Ana Herminia se quejaba de que con la polémica "se ha hecho mucho daño" y lanzaba una pulla a Arantxa del Sol: "Comprendo a Arantxa por una parte pero por otra no la voy a entender jamás".

Ana contaba en ‘TardeAR’ que le conoció cuando tenía 17 años: "Me ve, era una niña preciosa y por supuesto torero al fin". Al parecer, ella estaba con unos banderilleros, no sabía quiénes eran, pero él empezó a buscarle "la mirada", se sentó a su lado y empezaron a hablar.

Pasaron una semana compartiendo mucho tiempo juntos, iban a comer, a la piscina y le acompañaba a las entrevistas. Sin embargo, no llegaron a más: "Cuando él quiere entrar a matar le digo 'soy virgen' y el otro 'espantá' que no me respondía ni nada y ahí quedó".

Ana Herminia: "Ahora le doy la razón a mi suegra que, igual que te suben, te destruyen"

Al parecer, esto le causó "ternura" y ahora tienen "una amistad espectacular", con lo que asegura que, aunque hubo "tonteo", no puede decir que fue una relación y añadía: "Yo a Juan no lo voy a vender en la vida".

"Ahora le doy la razón a mi suegra que, igual que te suben, te destruyen", se quejaba Ana Herminia y le daba así, sorprendentemente, la razón a Bárbara Rey. Y es que la vedette advirtió a su hijo que esto podía pasar cuando dio la entrevista en la que la criticaba duramente: "Eso lo dijo Bárbara, que le daba mucha pena por su hijo porque ahora lo iban a subir y luego lo iban a destruir. Al final, la madre de Ángel va a tener razón".