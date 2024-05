El enfado de Patricia Pardo con Daniel, conocido como 'mataperrros': "Pensaba que estaba usted arrepentido"

El conocido como el 'mataperros' siempre ha negado estos hechos y asegura que simplemente portaba la varilla de una persiana. Daniel ha hablado con 'Vamos a ver' en directo. "Fue la Guardia Civil la que me tuvo que escoltar a mí porque eran ello los que venían a por palos a por mí. No he vuelto a pisar ese pueblo y no se me ocurre por mi seguridad. No utilicé ningún machete y se puede demostrar", ha contado.