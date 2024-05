Testigo del asesinato a cuchilladas de un hombre por su sobrino en Valencia: "Sabía que le iba a desheredar y le esperó para matarle"

“Al chico no le habíamos visto antes, no son del barrio, venían aquí al abogado. Él joven le esperaba abajo porque él ya sabía que lo iba a desheredar y en cuanto bajó le mató. Después, él se fue tan tranquilo , iba andando como si nada, tenía super claro que lo iba a matar y ni se molestó en irse corriendo”, explica la testigo.

Por último, Noelia declara que "pasaban muchísimos niños a esa hora porque salen los niños del colegio y fue horrible, yo aún no me he recuperado del susto, pero mi compañera que lo vivió todo al bajar la persiana no ha podido ni dormir, está la pobre que no se le va de la cabeza, está ahí con la imagen que…”.