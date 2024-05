Padre de una de las menores presuntamente violadas en Jaén: "Intentaron atropellar a mi cuñado cuando iba con sus hijos"

“Ya no tenemos protección, desde entonces seguimos recibiendo amenazas y denuncias. A mi cuñado le han intentado atropellar. Quieren buscar problemas y que nosotros seamos los malos, no paran de decir que la niña se ha inventado todo y que queremos dinero…esto es una pesadilla que no se puede vivir. Les pusieron una orden de 500 metros a las familias y a los agresores 200 metros, pero en un pueblo tan pequeño es imposible que no nos los encontremos. Cada día que salen nos dicen que han visto a uno o a otro", explica el padre de la menor.