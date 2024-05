Patricia Pardo reacciona al abandono de una niña de 2 años por sus padres en El Palmar: "Espero que les quiten la custodia"

“Los agentes pensaban que era un muñeco y los que pensaban de verdad que era muñeco son los padres, que no saben lo que es tener un hijo es increíble, espero que les quiten la custodia para siempre ni que la puedan recuperar. Dos personas que son capaces de irse de fiesta y dejar a una niña de dos años sola en casa no merecen ser padres, lo siento en el alma. No lo merecen, por favor", sentencia Patricia Pardo.