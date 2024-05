Ángel Cristo jr. responde a las duras declaraciones de su madre: "Espero que..."

Tras escuchar las declaraciones de su madre y lejos de quedarse callado, Ángel Cristo jr. ha respondido a estas duras palabras : "Mi padre no fue perfecto y mi madre tampoco, pero relacionar una cinta con algo malo... Mi padre llevaba calzoncillos y ahora también llevo calzoncillos, así que espero que eso no se nada malo", ha sentenciado.

Bárbara Rey, tras verse inmersa en varias polémicas después de que su hijo estuviera en los platós hablando de su relación y criticándola en numerosas ocasiones, se ha pronunciado sobre la expulsión de Ángel del reality: "Me encuentro bien. No voy a hablar nada de eso, sabes que te aprecio un montón, pero en mi vida no me sorprende nada. Creo que estaría saturado, no estoy siguiendo nada por salud”, sentencia Bárbara Rey .