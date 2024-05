Exclusiva | Iván, uno de los Petazetaz, acusa al otro y asegura que es una víctima: "Yo no hacía nada. Todo lo hacía la otra persona"

"Otro compañero y yo empezamos grabando vídeos de broma y fuimos como a una discoteca. Allí le conocíamos porque sabíamos que vendía droga y nos enseñó la nueva moda. Desde el principio me decía que me drogase más y me enganché a esa sustancia. No pensaba ni en comer ni en dormir, me pasaba como cinco o seis días despierto, dormía tres y seguía. Solo pensaba en la droga ", ha comenzado a relatar.

Sobre si drogaban a las chicas, ha comentado: "Nos drogábamos todos. Solía echar más cantidad porque yo le pedía uno y me decía que me echase otro porque él no lo había hecho". Sobre si las agredían sexualmente, asegura que él no: "Yo no lo hacía. Igual yo quedaba con una chica en un parque y él me decía que la llevase y ella se fuese con amigas. También me dejaba mal para que se fuesen con él".